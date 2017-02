Trieste, 17 feb. (askanews) - "L'utilizzo dei social network da parte della Regione Friuli Venezia Giulia sarà lo strumento per essere vicini ai nostri cittadini e per scambiarci delle opinioni". Così la presidente della Regione Debora Serracchiani ha battezzato l'avvio del profilo istituzionale Twitter della Regione, dopo che lo scorso 15 febbraio è stato già attivato il profilo su Facebook. L'occasione per l'avvio della nuova presenza istituzionale sui social è stata data dalla presentazione alla Stazione marittima di Trieste del "Manifesto della comunicazione non ostile", un decalogo di stile e di comportamenti che promuove la presenza civile e partecipata all'interno dei social e che combatte la violenza verbale perpetrata attraverso la rete. L'evento, nato da un'idea di Rosy Russo tradottasi nella collaborazione di 100 persone e poi di altre 250 sul web, è stato sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia e pienamente appoggiato dalla presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini che è intervenuta oggi alla giornata inaugurale di "Parole O_Stili", insieme al testimonial d'eccezione Gianni Morandi.

"Un'iniziativa straordinaria che ha avuto una grande eco e che è molto importante", ha osservato Serracchiani. La novità della presenza della Regione Friuli Venezia Giulia con un profilo istituzionale su Facebook e Twitter - e prossimamente anche su Instagram - è una scelta precisa. "Vogliamo avere un confronto con i cittadini - ha detto la presidente del Friuli Venezia Giulia -, vogliamo anche avere - perché no - dissenso laddove le cose non hanno funzionato come avrebbero dovuto e apprezzamento dove ci abbiamo azzeccato".