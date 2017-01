Roma, 22 gen. (askanews) - Pronunciando la formula solenne, la presidente del Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani ha dato il via al campionato iridato di sci alpino paralimpico al culmine della cerimonia inaugurale della kermesse iridata che ha popolato di bandiere, atleti e appassionati di sport piazza Unità a Tarvisio.

La presidente della Regione ha espresso il suo orgoglio per una manifestazione che conferma "la speciale vocazione allo sport della nostra comunità e una predisposizione consolidata nell'organizzare eventi esaltanti e impegnativi. Questo si lega - ha aggiunto Serracchiani - a una vocazione turistica che trova in Friuli Venezia Giulia per lo sport, dalla montagna al mare, anfiteatri naturali e dotazioni di impianti di assoluta eccellenza".

Serracchiani ha voluto sottolineare "il messaggio più profondo" che viene da questi campionati mondiali paralimpici: "Lo sport, anche a livello più alto, anche nell'agonismo più spinto, include e non discrimina, costruisce reti e non steccati, promuove le differenti abilità e suggerisce che ogni sfida è possibile". La nuova attenzione verso sport e disabilità segna "un cambiamento che percepiamo e che negli ultimi tempi sta registrando, in particolare dopo le Paralimpiadi di Rio, una straordinaria accelerazione: è una stupenda rivoluzione".

(Segue)