Manzano (UD), 20 gen. (askanews) - "Una storia di passione e qualità di cui il Friuli Venezia Giulia deve essere orgoglioso perché parliamo di un prodotto artigianale apprezzato in tutto il mondo". Così la presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, a margine della visita all'Acetaia Midolini, a Manzano, nel corso della quale, accompagnata dall'assessore alle Risorse agricole, Cristiano Shaurli, ha avuto modo di conoscere l'arte del procedimento trentennale per la lavorazione della cosiddetta Salsa balsamica Asperum. Una produzione di vera eccellenza, nata dalla passione di Livio Midolini che negli anni '60 iniziò con coraggio un percorso che non prometteva utili immediati, vista la durata della lavorazione del prodotto, ma che esigeva passione e fiducia nelle proprie idee. La stessa passione ereditata dalla figlia Gloria che oggi conduce l'azienda conservando la tradizione in un mercato globale.