Udine, 28 dic. (askanews) - "Il 2016 è indubbiamente l'anno delle infrastrutture quindi dopo aver sottoscritto il contratto del terzo lotto, oggi sottoscriviamo il contratto con impresa per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori del primo stralcio del quarto lotto dell'A4". Così Debora Serracchiani, Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, oggi a Udine per la firma del contratto. "Questo significa che a breve dovrà essere presentato il progetto esecutivo per il primo stralcio del quarto lotto, il tratto che va da Gonars al nodo di Palmanova, uno snodo importante anche rispetto al terzo lotto dal valore complessivo 65 milioni di euro, mentre il valore complessivo del quarto lotto è di oltre 220 milioni". "Sta andando avanti la realizzazione di un'opera essenziale per il Paese", ha concluso la presidente della Regione.