Trieste, 8 feb. (askanews) - L'Assemblea dei giornalisti di Agenzia Regione Cronache (ARC) del Friuli Venezia Giulia esprime preoccupazione - così si legge in una nota - per l'assenza di informazioni precise sul futuro della direzione dell'Agenzia, vista la scadenza a fine febbraio del direttore pro tempore e stante la funzione insostituibile che è propria di un direttore nella conduzione della testata e nella corretta interlocuzione tra l'Agenzia stessa e gli organi rappresentanti dell'Editore. "In tale contesto viene sollecitata anche la conoscenza del Piano editoriale, secondo i dettami del contratto integrativo di ARC - si legge ancora nella nota". "L'Assemblea, in piena sintonia corale, saluta con favore, al tempo stesso, i passi che portano verso un'integrazione del corpo redazionale di ARC, assottigliato nei mesi scorsi dall'andata in quiescenza di numerosi colleghi - conclude la nota -, e auspica ogni azione che porti al consolidamento d'organico con le professionalità già esistenti all'interno di un'Agenzia, la nostra, che svolge una funzione chiave nella comunicazione istituzionale in Friuli Venezia Giulia".