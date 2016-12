Trieste, 30 dic. (askanews) - Una nuova disciplina per le concessioni demaniali delle aree marittime: percorsi amministrativi più semplici e durata più estesa dei rapporti al fine di rendere maggiormente sostenibili gli investimenti. Inoltre la determinazione del canone, che verrà fissato autonomamente dall'Amministrazione regionale, in osservanza ai principi della specialità. In definitiva una specie di riforma del settore, costruita attraverso il dialogo con i rappresentanti delle associazioni di categoria. Una collaborazione fra pubblico e privato, che fa della norma una proposta partecipata e condivisa.

Questi i contenuti e i presupposti del disegno di legge approvato in via preliminare ieri dalla Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, su proposta dell'assessore a Finanze e Patrimonio, Francesco Peroni.

Si tratta delle nuove disposizioni che regoleranno il demanio idrico di proprietà regionale e quello statale gestito dalla stessa Regione. E proprio in quest'ultimo caso, sulle concessioni rilasciate con finalità turistico-ricreativa, la durata va da un minimo di 9 anni fino a un massimo di 40, doppiando i 20 previsti in precedenza.