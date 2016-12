Obiettivi 2017 riforme su caccia e pesca sportiva in acque interne

Trieste, 23 dic. (askanews) - Il riordino degli enti locali del Friuli Venezia Giulia è stato il tema sul quale si è focalizzata l'attività dell'assessore alle Autonomie locali Paolo Panontin nel corso del 2016, argomento questo illustrato oggi nel corso della conferenza stampa di fine anno svoltasi a Trieste. "Sono stati dodici mesi - ha detto Panontin - che hanno visto chiudersi un processo di riforma complesso iniziato nel 2013 e che, in varie tappe, ha portato all'approvazione della legge di riforma della finanza locale, quella del pubblico impiego, il superamento delle Province e l'introduzione delle Unioni Territoriali Intercomunali (Uti)". Tra le iniziative del 2016, l'assessore alle Autonomie locali si è soffermato anche sul ruolo e l'attività svolta dalla centrale unica di committenza, la cui funzionalità si può misurare sui risparmi di costi amministrativi quantificati in questi primi dodici mesi in 1,9 milioni di euro. (Segue)