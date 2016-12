Trieste, 23 dic. (askanews) - "Una Regione che promuove il lavoro e che in più di qualche caso è capace di crearlo: grazie in primo luogo alla riorganizzazione dell'Agenzia regionale per il lavoro, attraverso la quale abbiamo coinvolto le imprese del territorio per sviluppare nuove dinamiche occupazionali". Così l'assessore regionale al Lavoro e Istruzione del Friuli Venezia Giulia Loredana Panariti nel corso della conferenza stampa di fine anno che si è tenuta oggi a Trieste. E proprio illustrando i numeri - 61mila azioni di orientamento, 670 visite ad aziende, 550 inserimenti lavorativi e 300 tirocini - l'assessore ha sottolineato il "cambio di passo" che l'Agenzia è stata capace di imprimere nell'incrocio fra domanda e offerta di lavoro. Importante anche, come ha sottolineato l'assessore, il sostegno dato al lavoro femminile con ben 18 progetti portati avanti nel triennio 2013-2016. Inoltre è stata attuata una revisione della parte che regolamenta il mondo delle professioni, destinando risorse per l'inizio attività, la formazione e il diritto alla maternità.