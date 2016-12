Trieste, 22 dic. (askanews) - Ancora problemi per la specialità del Friuli Venezia Giulia e delle altre Regioni. Lo sostiene Franco Iacop, Presidente del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia e coordinatore nazionale dei presidenti delle assemblee regionali.

"Il Parlamento, con una sua iniziativa autonoma, senza alcuna condivisione con le amministrazioni regionali, può procedere a modificare le caratteristiche dell'autonomia regionale" ha detto Iacop incontrando i giornalisti per gli auguri di Natale. Secondo il Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, il sì alla riforma costituzionale "avrebbe invece dato un riconoscimento rinnovato alla specialità, introducendo novità importanti e di consolidamento, come il principio dell'intesa fra Stato e Regione. I sostenitori del no al referendum hanno motivato la propria posizione centrandola sul fatto che la riforma avrebbe mantenuto i privilegi della specialità regionale: spero che dopo il referendum, questo tema non torni a essere elemento di dibattito politico nel paese. Mi auguro che non si voglia mettere mano nel prossimo futuro al nodo della specialità regionale". Iacop conclude con una battuta, facendo riferimento alle tensioni verificatesi fra anni Sessanta e Ottanta in Alto Adige: "In ogni caso sapremo difenderci. In passato qualcuno lavorò sui tralicci: spero che non si arriverà a quel punto".