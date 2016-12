Trieste, 22 dic. (askanews) - Il bilancio di fine anno 2016 mostrano un Consiglio regionale rispettoso di tempi e scadenze e anche delle sollecitazioni dell'Amministrazione Fvg, senza mancare nel proprio ruolo propositivo. Lo ha detto Franco Iacop, presidente del Consiglio regionale, tracciando il bilancio di fine qanno. Non a caso il numero delle proposte di legge presentate (31) è quasi il doppio dei ddl di iniziativa giuntale (18). E poi, gli aspetti forse meno conosciuti e recepiti dall'opinione pubblica ma molto importanti, della partecipazione del Consiglio regionale alla fase ascendente del diritto europeo, e cioè il ruolo delle Regioni nella formazione degli atti comunitari, e la collaborazione sia fra le Assemblee regionali riunite nella Conferenza nazionale, sia fra i 74 Parlamenti regionali attivi nell'Unione europea. Il Friuli Venezia Giulia - a Trieste come a Bruxelles - è impegnato in un lavoro propositivo ormai indispensabile nella prospettiva di un rafforzamento dei rapporti tra i vari livelli istituzionali.