Trieste, 17 feb. (askanews) - La sempre maggiore rilevanza dello sport come strumento di educazione e formazione ha determinato la sua collocazione tra le priorità dell'Unione europea, che guarda alle attività sportive non solo come attività ludiche e di svago, ma soprattutto come importante fattore per l'inclusione sociale, l'integrazione e le pari opportunità, incoraggiando a sostenere lo sport in quanto fenomeno sociale ed economico che contribuisce in modo significativo alla coesione economica e sociale e a una società più integrata. A sostenerlo è stato il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia Franco Iacop, aprendo i lavori del convegno "La lotta alle discriminazioni e al razzismo nello sport", organizzato a Trieste, nella sala Tessitori, dal Garante regionale dei diritti della persona. Numerosi - ha aggiunto Iacop - sono i soggetti che entrano in gioco nelle attività sportive: allenatori e educatori sportivi che svolgono un ruolo centrale in quanto figure di riferimento per i giovani, associazioni che promuovono con il gioco l'inserimento sociale di persone con svantaggio, fisico, psichico sociale, gli sportivi al termine della loro carriera; senza dimenticare particolari contesti, quali il carcere con soggetti sottoposti a limitazioni, o le zone al alta immigrazione con persone a rischio di discriminazione, aree queste nelle quali lo sport può fare la differenza. La pratica sportiva infatti - così ancora Iacop - promuove un senso comune di appartenenza e di partecipazione e può quindi essere un importante strumento a servizio degli immigrati e delle persone di origine straniera, facilitandone l'integrazione nella società e favorendo il dialogo interculturale.