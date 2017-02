Roma, 12 feb. (askanews) - Il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia è intervenuto al cimitero di San Vito a Udine alla cerimonia organizzata dall'ANPI udinese in memoria dei 23 partigiani osovani e garibaldini che l'11 febbraio 1945 - dopo essere stati prelevati per rappresaglia dalle carceri di Via Spalato in seguito alla liberazione di 73 partigiani - furono fucilati dai fascisti contro il muro di cinta del camposanto dove una lapide posta all'entrata ne ricorda il sacrificio. Oggi il piazzale antistante è stato intitolato a quella data e a loro, per ricordare - è stato sottolineato dal sindaco Furio Honsell - a chi vi transita l'impegno di quegli eroi e i valori che li guidavano.

Il monito a ricordare, per fare certamente memoria degli eventi, ma soprattutto per rinnovare nel presente l'adesione ai valori di libertà e giustizia che hanno animato la Resistenza e che sono alla base di una democrazia partecipata, è risuonato negli interventi delle autorità - dal sindaco Honsell al sottosegretario alla Difesa Domenico Rossi - e Iacop, portando anche il saluto della presidente della Regione, Debora Serracchiani, ha in particolare sottolineato l'attualità di quel sacrificio, che è "un appello alla nostra coscienza civica a all'impegno del Paese che deve toccare in prima persona i rappresentanti delle Istituzioni ai quali i cittadini hanno affidato la responsabilità delle amministrazioni. Un appello - ha aggiunto - che raccogliamo con l'obbligo di essere custodi attenti della Costituzione, delle libertà che in essa sono garantite al pari dei doveri che stabilisce".

"La Resistenza sconfisse il regime fascista, e lo fece con uomini e donne che affrontarono barbarie, deportazioni, torture, persecuzioni razziali e politiche con atti quotidiani di solidarietà e accoglienza mettendo a rischio la propria esistenza. All'interno della lotta per la libertà - ha continuato - ci sono state visioni politiche e sociali anche distanti tra loro, ma nella consapevolezza del valore della democrazia e della unitarietà dell'azione delle forze partigiane contro il nemico comune".

(Segue)