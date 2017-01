Trieste, 28 gen. (askanews) - Il presidente della Corte di Appello Oliviero Drigani ha inaugurato, stamani a Trieste, il nuovo anno giudiziario 2017. Il Friuli Venezia Giulia "presenta indubbie attrattive per gli interessi delinquenziali anche organizzati e pertanto non può considerarsi immune da fenomeni illeciti collegati alla criminalità", afferma Drigani nella sua relazione. Il territorio del distretto giudiziario regionale "può costituire un terreno fertile per il radicamento di forme di illegalità organizzata". "Viene poi segnalata dalla Questura di Gorizia - prosegue - la forte presenza di lavoratori, in larga parte provenienti dalla Campania, spesso con precedenti penali per reati associativi, insediatisi nell'ambiente delle ditte esterne che lavorano in appalto o subappalto per lo stabilimento Fincantieri di Monfalcone, nonché la presenza di legami tra detti soggetti con gruppi di criminalità organizzata di matrice camorristica, oggetto di indagini da parte della Squadra Mobile sotto la direzione della DDA di Trieste". Il procuratore generale presso la Corte d'Appello di Trieste Dario Grohmann segnale un aumento, in Friuli Venezia Giulia, dei reati collegati a disagio giovanile, dei reati sessuali e di quelli legati a stupefacenti, rapine ed estorsioni. A dispetto del calo complessivo dei reati, ha affermato Grohmann, "va segnalato un costante aumento del disagio giovanile anche in questa regione, come dimostrato dal raddoppio dei reati commessi da minorenni, reati contro la libertà sessuale (42 contro 26 del periodo precedente), i reati di stalking (14 contro 9), i reati in materia di stupefacenti (addirittura ben 185 contro 70), le rapine ed estorsioni (57 contro 27)".