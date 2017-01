Pordenone, 27 gen. (askanews) - "Una celebrazione che ha l'obbligo di ricordare in tutti noi gli orrori del regime nazifascista e che ci deve invitare a riflettere sulle conseguenza di questa brutta pagina della nostra storia, affinchè simili episodi non si ripetano più nel tempo". È stata questa, in sintesi, la riflessione del vicepresidente della Regione Friuli Venezia Giulia Sergio Bolzonello, compiuta in occasione delle iniziative svoltesi quest'oggi a Pordenone nell'ambito della Giornata della memoria. "Le deportazioni, i campi di concentramento, l'odio razziale e la distruzione della dignità della persona - ha aggiunto Bolzonello - sono immagini che devono restare vive in ognuno di noi. Solo ricordando quelle atrocità si può mantenere lontano ciò che potrebbe nuovamente tornare, sotto altre spoglie, in altre zone del mondo". Le celebrazioni, articolate in più momenti, hanno preso il via da piazzale Maestri del Lavoro con la deposizione di una corona al Monumento al Deportato e con una serie di interventi e testimonianze. Oltre al sindaco della città di Pordenone Alessandro Ciriani, a prendere la parola è stata anche la presidente dell'associazione Italia-Israele Hanat Hila Levi, che ha evidenziato quanto sia importante l'educazione quale principio per la convivenza civile e pacifica basata sul rispetto delle persone.