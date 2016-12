Trieste, 23 dic. (askanews) - Quasi 200 milioni di euro immessi nel sistema economico del Friuli Venezia Giulia che, nel 2016, è stata anche la prima Regione in Italia ad avere completato la designazione delle autorità del POR FESR, il Programma operativo regionale che definisce strategie e interventi per l'utilizzo delle risorse comunitarie, mettendo così l'Unione europea nella condizione di poter erogare i fondi. Lo ha spiegato il vicepresidente della Regione, Sergio Bolzonello, nel corso della conferenza stampa di fine anno durante la quale ha evidenziato il percorso svolto negli ultimi dodici mesi. Sempre a proposito del POR FESR 2014-20, l'esponente dell'Esecutivo ha annunciato che sono già state attivate risorse per 116,3 milioni di euro, pari al 56,3 per cento della dotazione, dei quali 65,2 milioni di euro a favore del sistema imprese. (Segue)