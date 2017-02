Roma, 12 feb. (askanews) - "Sulla questione dell'inquinamento dei suoli a Trieste è in corso un lavoro di approfondimento molto accurato che coinvolge la Regione, il Comune, l'Arpa e l'Azienda Sanitaria nonché, a livello nazionale, anche il neonato Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente (SNPA), l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e l'Istituto Superiore di Sanità (ISS)". Lo ha reso noto l'assessore all'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, Sara Vito, dopo le considerazioni sul tema dei consiglieri regionali Andrea Ussai e Eleonora Frattolin.

"Si tratta - ha proseguito Vito - di un problema ambientale molto complesso ed articolato, ovvero l'inquinamento diffuso e multisorgente di un'area urbana, che è tema noto nella letteratura scientifica come problematica presente in tutto il mondo occidentale. Un tema che non è mai stato indagato in maniera sistematica e che invece viene affrontato per la prima volta dal punto di vista operativo proprio qui a Trieste".

"Va sottolineato che siamo la prima Regione italiana - ha aggiunto l'assessore - che si pone seriamente il problema di come affrontare l'inquinamento presente nelle città. La questione è stata posta proprio da Arpa FVG all'attenzione di ISPRA e del SNPA. Ed è stata la Regione Friuli Venezia Giulia a ottenere il coinvolgimento dell'ISSl".

