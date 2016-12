54 milioni per mutuo prima casa a beneficio di 2800 famiglie

Trieste, 23 dic. (askanews) - La riforma organica delle Politiche abitative e il riordino delle Ater, intrapresi a inizio anno con l'approvazione dell'apposita legge, sono l'argomento con il quale l'assessore della Regione Friuli-Venezia Giulia alle Infrastrutture e il Territorio, Mariagrazia Santoro, ha deciso di iniziare l'elenco degli interventi di sua competenza attuati negli ultimi 12 mesi.

"Il Friuli Venezia Giulia è la regione delle politiche della casa" ha sottolineato, evidenziando come nel 2016 l'importo finanziario complessivo erogato per garantire l'accesso a un alloggio adeguato a tutti, in particolare alle fasce più deboli della popolazione, ammonti a oltre 97 milioni di euro.

Di questi, 54 milioni sono stati stanziati quale mutuo prima casa del quale hanno beneficiato 2800 famiglie. L'aiuto a chi ha difficoltà a pagare l'affitto è stato invece di 8 milioni.