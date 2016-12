Trieste, 23 dic. (askanews) - Avvio delle procedure per la rivisitazione del patto Padoan-Serracchiani e sfoltimento del numero delle partecipate regionali. Sono questi i due principali temi sui quali si è focalizzato il lavoro dell'assessore alle Finanze della Regione Friuli-Venezia Giulia, Francesco Peroni, nel corso del 2016 e illustrate quest'oggi nel corso della conferenza stampa di fine anno svoltasi a Trieste.

Per quanto riguarda il primo aspetto, Peroni ha ricordato l'importanza dell'accordo sottoscritto tra il ministro delle Finanze e la presidente della Regione "che hanno garantito fino ad ora 625 milioni di euro al Friuli Venezia Giulia, di cui circa 200 milioni solo nel 2016 ai quali se ne aggiungeranno altri 200 il prossimo anno. Cifre, queste, di importanza strategica per il Friuli Venezia Giulia, che si sono sommate a quelle dei nostri bilanci e che hanno consentito di dare ossigeno alle nostre politiche".

Il 2016 è stato anche l'anno in cui si è compiuto un taglio delle partecipate passate da 14 a 7. "Abbiamo ereditato - ha detto Peroni - una situazione complessa e in alcuni casi superata dai tempi. La riduzione è frutto di un ripensamento strategico che tiene conto di ciò che serve realmente alla Regione per i propri fini istituzionali".