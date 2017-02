Trieste, 25 feb. (askanews) - "La firma di lunedì è un evento molto atteso dal territorio, da tutto il sano mondo produttivo insediato e dai lavoratori. La Regione Friuli Venezia Giulia, che si era già attivata per questo obiettivo, esprime la sua soddisfazione". Lo ha affermato la presidente della Regione Debora Serracchiani, commentando l'annuncio della firma del Protocollo Quadro Nazionale di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità, da parte del ministro dell'Interno, Marco Minniti, e del presidente di Fincantieri S.p.A., Giampiero Massolo. "Le linee guida nazionali sono il presupposto - ha spiegato Serracchiani - per poi procedere a livello locale, tenendo conto delle specificità che presenta lo stabilimento di Monfalcone. Negli incontri avuti nei mesi scorsi con le rappresentanze sindacali e con lo stesso sindaco Cisint ho potuto assicurare il massimo interesse della Regione affinché la convivenza con il cantiere possa essere fonte di crescita e lavoro e non di malessere per i cittadini. E' a maggior ragione inaccettabile che Monfalcone rischi infiltrazioni criminali e l'inquinamento di un tessuto sociale che - ha concluso la presidente - finora ha tenuto bene a molte pressioni".