Roma, 7 feb. (askanews) - Potenziare per dare competitività e difendere i livelli occupazionali nei cantieri navali di Monfalcone, in capo alla Fincantieri. E' questo l'oggetto dell'interrogazione presentata dal senatore Pd, Carlo Pegorer ai ministri dello Sviluppo economico, del Lavoro e dell'Economia.

"Con l'avviata procedura di acquisizione dei cantieri francesi di Saint Nazaire STX France, il panorama delle potenzialità di Fincantieri, uno dei più importanti operatori a livello mondiale del settore cantieristico, si andrebbe ulteriormente rafforzando e la capacità di costruzione di navi di grandi dimensioni aumenterebbe in maniera vertiginosa" spiega Pegorer. In questo scenario e dopo aver indicato i piani di modernizzazione e gli interventi necessari per rendere i cantieri di Monfalcone competitivi verso le nuove richieste del mercato navale, sostenuti tra l'altro dalle rappresentanze sindacali, il senatore del Pd chiede ai ministri "se non ritengano opportuno richiedere alla Fincantieri se vi siano in progetto interventi per il potenziamento del sito di Monfalcone in grado di consentire allo stesso l'acquisizione di importanti commesse e la realizzazione completa anche di navi di grandi dimensioni; quali iniziative intendano adottare per salvaguardare in prospettiva i livelli occupazionali delle maestranze occupate nel sito cantieristico di Monfalcone che, a seguito dell'acquisizione da parte di Fincantieri di altri cantieri e il conseguente spostamento di quote di produzione verso l'estero, rischiano di perdere il proprio lavoro".