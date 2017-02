Trieste, 23 feb. (askanews) - In seguito alle notizie diffuse su rapporti intercorsi tra Siderurgica Triestina, la ARTEC Ingegneria Srl e il figlio del direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Regione Friuli Venezia Giulia, la Regione Fvg rende noto che la Direzione Generale ha avviato accertamenti interni, volti a chiarire la sussistenza e la natura di tali rapporti. In attesa di apprendere l'esito degli accertamenti, la presidente della Regione ha espresso "sconcerto anche solo per l'ipotesi che non siano state rispettate rigorosamente tutte le regole, soprattutto in ragione della sensibilità dell'oggetto in discussione. Ho chiesto alla Direzione Generale di agire con scrupolo e massima rapidità, auspicando che tutto si sia svolto nella massima correttezza".