Trieste, 20 feb. (askanews) - "Il ruolo strategico del Friuli Venezia Giulia nel panorama europeo - ha affermato oggi a Trieste la presidente della Regione, Debora Serracchiani, intervenendo alla conferenza Il Fvg in Europa nell'aula magna del liceo Galilei - è testimoniato dal prossimo vertice annuale dei Balcani occidentali in programma il 12 luglio a Trieste". Il summit prevede la partecipazione dei rappresentanti di sei Paesi balcanici (Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, Macedonia, Albania) e degli Stati membri dell'Ue, dell'Alta Rappresentante per la Politica estera e di Sicurezza comune della Ue, Federica Mogherini, e delle grandi istituzioni finanziarie internazionali quali la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) e la Banca europea degli investimenti (Bei). Proprio sui rapporti internazionali che la Regione è riuscita a instaurare nel recente quadriennio la presidente ha incentrato il suo discorso, illustrando i benefici in termini economici degli accordi sottoscritti con la Baviera, che vedono la creazione di un corridoio doganale per le merci, e con l'Iran, che sanciscono una nuova rete di collegamento per il porto di Trieste. "Emerge inoltre l'importanza - ha sottolineato Serracchiani - di aver costruito come Amministrazione regionale in questi ultimi anni delle solide relazioni con la Slovenia, alla luce anche del ruolo strategico che la vicina repubblica sta acquisendo a livello internazionale essendo la nazione d'origine della First Lady Melania Trump".