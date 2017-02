Energia, Serracchiani: Bluenergy Group realtà importante

Udine, 6 feb. (askanews) - Un confronto sui piani di sviluppo che si concentrano sul Friuli Venezia Giulia e una panoramica sulle innovazioni e partnership territoriali che migliorano le performance e sostengono l'occupazione. Questi i temi dell'incontro che la presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, accompagnata dal consigliere regionale Pietro Paviotti, ha avuto oggi a Udine con i vertici di Bluenergy Group spa. Ad accogliere i rappresentanti istituzionali nella sede dell'azienda friulana a Udine, il fondatore di Bluenergy Group, Gianfranco Curti, la presidente Susanna Curti e il direttore generale Alberta Gervasio. "Voi rappresentate - ha detto Serracchiani - una realtà importante per il territorio. Un legame che si evince anche dalle tante iniziative sociali che sostenete". Serracchiani ha ricordato gli investimenti fatti dalla famiglia Curti che ha mantenuto la sede dell'azienda in regione, "una scelta non scontata visto che la famiglia è di origini piacentine" ma rilevante per il territorio perché "per una Regione a Statuto speciale è importante che le aziende abbiano sede qui e paghino le tasse in Friuli Venezia Giulia".