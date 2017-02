Trieste, 24 feb. (askanews) - Sostegno alle famiglie per il mantenimento degli anziani nelle proprie abitazioni, ma anche supporto per il libero movimento delle persone attraverso servizi di spostamento collettivo e promozione di corretti stili di vita per la prevenzione e il contrasto all'insorgere di specifiche patologie. Sono questi solo alcuni degli interventi previsti nel piano annuale 2017 per la promozione dell'invecchiamento attivo che la Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Salute Maria Sandra Telesca, ha approvato nel corso della seduta odierna dell'esecutivo. Il programma, a carattere triennale che viene declinato poi con specifici provvedimenti ogni dodici mesi, riconosce e valorizza il ruolo delle persone anziane della comunità e promuove la loro partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale. Inoltre facilita percorsi di autonomia e di benessere sia fisico che mentale e sociale, sostenendo anche l'invecchiamento attivo come un processo che valorizza la persona come risorsa, rendendola protagonista del proprio futuro. Nel programma sono state definite le modalità, le azioni e le risorse con cui le Direzioni centrali della Regione concorrono alla sua realizzazione. "Quello approvato oggi - spiega Telesca - è uno strumento strategico che supera la logica 'tradizionale' di programmazioni parallele e settoriali e si propone piuttosto di garantire l'effettiva applicazione del principio di trasversalità dell'efficacia della normativa sull'invecchiamento attivo. Ciò avviene con l'adozione di strumenti di pianificazione integrata, che valorizza i collegamenti tra politiche settoriali rivolte alle medesime categorie di destinatari, tenendo conto degli effetti reciproci".