Trieste, 24 feb. (askanews) - La Regione Friuli Venezia Giulia erogherà, in via sperimentale e per la durata di un anno con costi a carico del sistema sanitario del Friuli Venezia Giulia, i dispositivi di ultima generazione per la gestione della malattia diabetica. Lo ha stabilito la giunta approvando - su proposta dell'assessore alla Salute Maria Sandra Telesca - il "Consenso regionale sulla prescrizione e gestione del monitoraggio in continuo della glicemia". "Abbiamo previsto l'erogazione, con costi a carico del sistema sanitario regionale per il periodo di un anno, di alcuni dispositivi di ultima generazione - spiega l'assessore Telesca - Questi, seppur non ancora inclusi nei livelli essenziali di assistenza, possono rappresentare per determinati pazienti una valida alternativa terapeutica. Gli oneri derivati da quanto proposto nella delibera - conclude l'assessore - verranno coperti con le risorse a carico del fondo sanitario regionale. L'erogazione dei dispositivi medici verrà assicurata dalle aziende sanitarie".