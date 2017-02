Trieste, 17 feb. (askanews) - Quella slovena a Trieste "è una comunità importante dal punto di vista culturale, sociale e produttivo. Una bella realtà e credo che sia un grande valore aggiunto non solo per Trieste ma per l'Italia tutta. Quindi mi ha fatto molto piacere incontrarli e li ho anche invitati a Montecitorio". Lo ha dichiarato Laura Boldrini, presidente della Camera, nell'incontro di oggi a Trieste con la Comunità della minoranza slovena. Le minoranze sono da tutelare, secondo Boldrini, perchè "rappresentano un arricchimento per la nostra società".

Ne consegue, anche, che "bisogna dire no all'odio, perchè l'odio porta solamente al deterioramento dei rapporti e fa aumentare le tensioni". Nell'occasione Boldrini si è soffermata anche sulle foibe, osservando che "sono espressione di odio e insegnano sì. Quando si ricorda le foibe si ricorda l'odio e quello che non dovrebbe mai essere e quindi quando l'odio ha il sopravvento sulla persona, sull'individuo, sulla vita, allora penso che noi dobbiamo dire no a ogni forma di odio senza esclusioni e senza riserve".