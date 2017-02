Trieste, 8 feb. (askanews) - Autovie Venete, concessionaria delle autostrade A4 Venezia Trieste; A23 Palmanova-Udine Sud; A28 Portogruaro-Conegliano; A34 Villesse-Gorizia; A57 Tangenziale di Mestre, è la prima società in Italia e tra le pochissime in Europa, certificata ISO 39001. Una certificazione internazionale che sancisce come il livello raggiunto nella gestione della rete autostradale ma anche nella progettazione e realizzazione di infrastrutture, sia il massimo in materia di sicurezza stradale. "Un traguardo raggiunto senza modifiche sostanziali sulla struttura operativa - ha commentato il presidente della società Maurizio Castagna, affiancato dal direttore del personale Aldo Berti durante la consegna del certificato - soprattutto per quanto riguarda l'assistenza al traffico. Un'area, quella delle viabilità e del traffico, da tempo dotata di procedure all'avanguardia che è diventata un modello di riferimento anche per altre realtà". (Segue)