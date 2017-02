Trieste, 24 feb. (askanews) - Assemblea ordinaria dei soci di Autovie Venete, oggi a Trieste per approvare alcune clausole contenute nei contratti - che saranno sottoscritti la prossima settimana - con la Banca Europea degli Investimenti (BEI) e la Cassa Depositi e Prestiti. In apertura di seduta, il presidente della Concessionaria Maurizio Castagna, ha ripercorso le principali attività che la società ha sviluppato nei mesi scorsi per quanto riguarda il reperimento delle risorse necessarie al completamento della terza corsia della A4 Venezia Trieste. Un tour de force che ha visto impegnati in primis gli uffici amministrativi di Autovie Venete ma anche quelli che si occupano dell'elaborazione di proiezioni e scenari sui quali verificare la correttezza e la sostenibilità delle diverse ipotesi contenute nel Piano Finanziario presentato ai Ministeri per il quale sono stati sviluppati una serie di approfondimenti e verifiche. L'assemblea, al termine degli interventi del presidente Castagna e del Collegio Sindacale ha approvato gli articoli dei contratti che disciplinano la distribuzione di utili e di riserve della Società. Si tratta, in linguaggio tecnico dei "covenants" finanziari, ovvero di quelle misure stabilite di comune accordo fra un'impresa e i suoi finanziatori, finalizzate a tutelare questi ultimi nel caso in cui si manifestino eventi che vanno a modificare la situazione economica e patrimoniale del beneficiario. L'approvazione delle clausole, da parte dell'assemblea dei soci, è un passaggio indispensabile per l'ottenimento dei finanziamenti che consentiranno ad Autovie Venete di completare, oltre ai tratti Alvisopoli-Gonars (3°lotto) e Gonars-Nodo di Palmanova (1°sub-lotto del 4°lotto), anche quelli fra Alvisopoli-Portogruaro (1°stralcio del 2° lotto), fra il Nodo di Palmanova-Casello di Palmanova (2°sub-lotto del 4° lotto), l'intervento previsto sul casello del Lisert.