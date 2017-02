Udine, 28 feb. (askanews) - "Non solo istituire un'aggregazione di funzioni e servizi fra Comuni, ma dare concretezza all'ambizione di realizzare un progetto di sviluppo dei territori condiviso e partecipato. Per questo motivo la riforma degli enti locali offre l'opportunità di fare quel salto di qualità che, in una regione frammentata come la nostra, assume il valore di un passo decisivo per il futuro dei cittadini". Questo uno dei concetti espressi dalla presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, nel corso del Seminario che si è svolto oggi a Udine, dedicato all'Intesa per lo sviluppo regionale e locale 2017-2019 e intitolato "Strategie, priorità e strumenti per la concertazione tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e le Unioni Territoriali Intercomunali". L'appuntamento ha siglato di fatto l'avvio del confronto istituzionale che porterà alla stipula del patto triennale finalizzato all'individuazione delle priorità e delle risorse per sostenere le politiche di sviluppo di area vasta. Un'intesa a cui partecipano l'Amministrazione regionale, mettendo sul tavolo i propri indirizzi strategici, il Consiglio delle Autonomie locali (Cal), e le Unioni Territoriali Intercomunali (Uti) con i loro Piani. (Segue)