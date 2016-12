Venezia, 30 dic. (askanews) - E' di fatto partita oggi, con due giorni d'anticipo rispetto all'entrata in vigore della legge nr. 19 del 25 ottobre 2016, fissata al primo gennaio 2017, l'attuazione della riforma della sanità veneta. Il Presidente della Regione Luca Zaia ha infatti firmato i contratti con i manager chiamati ad attuarla sul territorio, guidando le nove nuove Ulss individuate dalla riforma, al posto delle ventuno precedenti. La loro presentazione ufficiale è avvenuta nel corso del punto stampa seguito alla seduta della Giunta regionale, alla presenza anche degli Assessori alla Sanità, Luca Coletto, e alle Politiche Sociali, Manuela Lanzarin Alle strutture territoriali si aggiungono le Aziende Ospedaliere Universitarie di Padova e Verona e l'Istituto Oncologico Veneto (IOV), che non vengono interessate dalle novità. I cittadini assistiti sono in totale 4 milioni 915 mila 751. "Oggi - ha detto Zaia - realizziamo il primo atto operativo del ridisegno complessivo della sanità veneta, che non tocca né gli ospedali, che rimangono tutti con tutte le loro eccellenze, né i servizi sul territorio, ma la macchina burocratica, ridotta e snellita nell'interesse dei veneti, che non chiedono scrivanie, ma le cure. Abbiamo, avete davanti una grande sfida - ha detto il Governatore rivolgendosi ai direttori generali - che è quella di consolidare le eccellenze e crearne altre, di essere ogni giorno in mezzo alla gente, di dare risposte ai bisogni, a cominciare dalle liste d'attesa, che la riforma prevede debbano calare di un'altra metà".