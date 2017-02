Trieste, 25 feb. (askanews) - La presidente del Friuli Venezia Giulia nonché commissariostraordinario per l'emergenza in A4, Debora Serracchiani, sottoscriverà lunedì prossimo, a Trieste, i contratti di finanziamento (600 milioni di euro) con la Banca europea per gli investimenti (Bei) e con la Cassa Depositi e Prestiti in funzione del completamento dei lavori per la realizzazione della terza corsia dell'autostrada A4 nel tratto Venezia-Trieste. L'opera risulta inserita nel piano di rilancio degli investimenti dal presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker.

Insieme a Serracchiani, sottoscriveranno gli accordi il vicepresidente della Bei, Dario Scannapieco, la chief business officer di CDP, Antonella Baldino, e il presidente nonché amministratore delegato di Autovie Venete, Maurizio Castagna.