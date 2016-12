Udine, 28 dic. (askanews) - Sottoscritto, oggi a Udine, l'affidamento dei lavori che interessano l'allargamento autostradale sul tratto tra Gonars e Palmanova. Si tratta, all'interno del progetto Terza corsia, del primo stralcio del quarto lotto, un tratto di circa 5 chilometri, per la cui realizzazione saranno spesi 65 milioni. "Sta andando avanti la realizzazione di un'opera essenziale per il nostro Paese", ha dichiarato la presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, commissario delegato per l'emergenza della viabilità sull'A4, durante la breve presentazione che ha preceduto la firma. Erano presenti alla cerimonia anche il presidente e amministratore delegato di Autovie Venete S.p.A. Maurizio Castagna, l'assessore regionale alle Infrastrutture e al Territorio, Mariagrazia Santoro, e Ruben Saetti, in rappresentanza della Cooperativa Muratori e Braccianti (CMB)di Carpi, l'azienda a capo dell'associazione temporanea di imprese che si è aggiudicata l'appalto integrato. (Segue)