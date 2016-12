Trieste, 22 dic. (askanews) - "Il nostro Paese ha investito e creduto poco nella formazione europea dei propri dirigenti. Siamo rimasti più provinciali, immaginando che la nostra unica attività fosse spendere i soldi che l'Europa ci dava. Ma questo non è un modello efficace ed europeo". Lo ha dichiarato Franco Iacop, coordinatore della Conferenza dei Consigli regionali e presidente del Consiglio regionale della Regione Friuli Venezia Giulia, oggi a Trieste, incontrando i giornalisti per la conferenza stampa di fine anno.

"Bisogna entrare nella mentalità europea dell'utilizzo delle risorse - ha continuato Iacop -, attraverso partecipazione, cofinanziamenti, strategie, sui cui abbiamo lavorato poco, a differenza di paesi come la Spagna, l'Irlanda e altri Stati che hanno investito in via prioritaria sulla formazione dei propri quadri a livello europeo". Iacop ha evidenziato che proprio in questo senso la "conferenza ha attivato un master in collaborazione con il Senato e l'Università di Ca' Foscari per la formazione avanzata di funzionari regionali con competenza nel settore legislativo, incluso quindi quello che riguarda la legislazione europea".