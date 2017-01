Roma, 16 gen. (askanews) - "Sappiamo tutti che il "fare squadra" è l'unica strada per imporre sui mercati internazionali la qualità dei nostri prodotti. E un sempre più efficace sistema di accreditamento serve proprio a questo, ad accettare le sfide della globalizzazione e a partecipare con gli strumenti giusti. Le norme sulle regole del sistema fieristico sono indispensabili, permettono di garantire stesse condizioni e standard di intervento".

Il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini è intervenuto al convegno a Milano su "Il Valore della certificazione nel mercato globale".

"L'intento è quello di trasformare la fragile internazionalità delle piccole e medie aziende in una opportunità per il Paese, per le nostre esportazioni all'estero.

Volevamo puntare alla realizzazione di un sistema di certificazione di "qualità" dei dati fieristici anche al fine del riconoscimento della qualifica delle stesse manifestazioni (internazionale, nazionale, regionale).

I risultati di questo lavoro già si vedono. Il settore fieristico genera infatti una fetta sempre più importante del nostro export e rappresenta un giro di affari pari a 60 miliardi. Dopo la Germania siamo al secondo posto in Europa".(Segue)