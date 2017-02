In media 1.320 euro in relazione a obiettivi efficienza produttiva

Torino, 7 feb. (askanews) - E' in media di 1.320 euro il bonus che Fca erogherà a febbraio a ai dipendenti degli stabilimenti italiani di Melfi, Cassino e Sevel, in relazione agli obiettivi di efficienza produttiva previsti dal Contratto specifico di lavoro aziendale.

"A fronte della sostanziale conferma dei risultati del 2015 nei principali Settori del Gruppo, alcuni dei più importanti stabilimenti produttivi del Settore Auto, come ad esempio Melfi, Cassino o Sevel, hanno mantenuto o migliorato le loro performance e riceveranno importi medi di circa 1.320 euro. Pomigliano e Verrone hanno ribadito l'eccellenza ottenuta nel 2015 e riceveranno quindi un importo superiore" ha comunicato l'azienda, precisando che i risultati 2016 variano a seconda delle performance, misurate con il sistema World Class Manufacturing, realizzate da ogni singola unità produttiva.

Ricordando che la nuova politica retributiva è stata introdotta nel luglio del 2015 e prevede di far partecipare direttamente tutte le persone ai risultati di produttività, qualità e redditività nell'ambito del piano industriale dell'azienda, Fca ha ribadito che "con il fondamentale aiuto dei suoi dipendenti, è sulla strada giusta per raggiungere i traguardi fissati per il 2018".