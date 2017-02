Palermo, 28 feb. (askanews) - La Guardia di Finanza di Siracusa ha sequestrato per equivalente beni dal valore di oltre 1,5 milioni di euro nei confronti di una società attiva nel settore dei lavori di meccanica generale nonché nei confronti del suo amministratore.

L'indagine del Nucleo di Polizia Tributaria di Siracusa, coordinata dal procuratore Francesco Paolo Giordano, e diretta dal sostituto procuratore Salvatore Grillo, trae origine da una verifica fiscale conclusasi nel mese di ottobre del 2016.

In particolare, dall'inchiesta è emerso un giro di fatture per operazioni inesistenti e omesso versamento dell'Iva. Sono stati quindi sottoposti a sequestro 6 conti correnti bancari, 1 autovettura e quote parti di 2 fabbricati e di un box.