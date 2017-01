Roma, 27 gen. (askanews) - La "Nota di lavoro" dell'Ufficio parlamentare di bilancio sulla perequazione, pubblicata oggi, rappresenta in modo ampio e approfondito le principali problematiche connesse al processo di riequilibrio delle risorse destinate ai Comuni, basato sui fabbisogni e sulle capacità fiscali standard, che entra nel suo terzo anno di applicazione. Lo scrive l'Anci in un comunicato, annotando che "le complesse problematiche sollevate dallo studio sono ovviamente riportate in modo semplificato nelle sintesi di agenzia".

"Il percorso di determinazione dei fabbisogni standard - si legge nel comunicato - inizialmente finalizzato al superamento della spesa storica e poi intaccato dai gravissimi tagli operati sui bilanci comunali richiede - ed Anci lo sollecita da tempo - un punto politico ed istituzionale che definisca gli obiettivi e le finalità. L'impatto del riequilibrio di risorse alla luce dei fabbisogni non può non tener conto della riduzione di risorse intercorsa negli anni e anche del blocco ormai di due anni della leva fiscale".

