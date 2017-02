Roma, 7 feb. (askanews) - "Il nuovo Codice degli appalti non ha posto alcun problema" sul fronte della ricostrizione post-terremoto. "Anzi, è un riferimento fondamentale" per raggiungere tre obiettivi: la trasparenza, il contrasto alla corruzione e alle infiltrazioni e per la pubblicità e l'effettiva verificabilita' delle procedure ante e degli esiti post". Cosi' il Commissario straordinario di Governo per la ricostruzione nei territori del centro Italia colpiti dal terremoto, Vasco Errani, nel seguito della audizione in Commissione Lavori pubblici, comunicazioni e Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici congiunte sulle ipotesi di modifica della nuova disciplina sui contratti pubblici.