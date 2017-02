Roma, 7 feb. (askanews) - "Considerando l'ampiezza dei problemi che abbiamo di fronte nel Centro Italia siamo davanti alla più grande emergenza, per dimensione di danni, degli ultimi 100 anni. Non riesco ad andare oltre nella memoria". Così il Commissario straordinario di Governo per la ricostruzione nei territori del centro Italia colpiti dal terremoto, Vasco Errani, nel seguito della audizione in Commissione Lavori pubblici, comunicazioni e Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici congiunte sulle ipotesi di modifica della nuova disciplina sui contratti pubblici.