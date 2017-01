Chiesto un Dl "per risolvere questioni aperte" dopo Bilancio 2017

Roma, 30 gen. (askanews) - L'interruzione dei lavori parlamentari per la crisi di Governo ha limitato la portata delle norme riguardanti i Comuni contenute nella Legge di Bilancio 2017. L'Anci, dunque, spiega in una nota di aver chiesto un intervento normativo urgente "che consenta di risolvere importanti questioni rimaste aperte e che pesano sulla situazione finanziaria ed ordinamentale dei Comuni. Su questo anche il Parlamento e tutte le forze politiche diano un contributo alle richieste dell'Anci".

"La Legge di Bilancio 2017 - sostiene l'Anci - contiene novità positive per i Comuni, dall'assenza di tagli (che conferma dell'inversione di rotta avviata nel 2015) al mantenimento della maggiorazione dello 0,8 su TASI/IMU come confermata nel 2016, alla stabilizzazione di regole finanziarie sul saldo di bilancio che sostengono gli investimenti comunali, anche con assegnazioni aggiuntive di spazi finanziari (per 700 milioni annui) e di contributi ulteriori (finanziamento integrale dei progetti 'periferie'). La previsione di due fondi dedicati agli Enti locali, pari a circa 3 miliardi, può altresì consentire l'avvio a soluzione di questioni aperte da tempo".

