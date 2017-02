Volley, si è dimesso l'allenatore di Azimut Modena Roberto Piazza

Bologna, 6 feb. (askanews) - La Coppa Italia lasciata andare al primo turno di semifinali, una ennesima sconfitta in campionato, una squadra disunita anche affrontando squadre minori: per il volley modenese - campione d'Italia, di Coppa Italia e di Supercoppa nel 2015-2016 - è giunto il momento di cambiare allenatore. Per questo oggi la società presieduta da Catia Pedrini ha licenziato l'allenatore Roberto Piazza, in Azimut Modena da pochi mesi. La comunicazione è arrivata dalla società di pallavolo che parla di "risoluzione consensuale del rapporto tra coach Piazza e Modena Volley".

"Questa è una giornata difficile - ha spiegato Catia Pedrini - dove ci siamo trovati a prendere decisioni sofferte. Stimo e ammiro il lavoro svolto da Roberto Piazza, la dedizione e i sacrifici fatti fino a oggi con e per Modena Volley".

La squadra ora è affidata a Lorenzo Tubertini che tenterà di risollevare la squadra al quarto posto in classifica, a poche settimane dalla fine del campionato. Già nei prossimi giorni potrebbe arrivare un contratto per un nuovo allenatore.