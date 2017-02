Vescovo a Consiglio San Marino: chiedo dialogo, non privilegi

Bologna, 6 feb. (askanews) - I cattolici siano "più presenti nell'impegno civile" e "incisivi" anche al livello politico, "con una presenza responsabile e significativa per la costruzione del bene comune, anche nel pluralismo delle appartenenze". Con un messaggio in occasione della festa del patrono di San Marino, il vescovo mons. Andrea Turazzi si è rivolto al Consiglio Grande e Generale per chiedere di avviare una fase di "dialogo" e di "confronto" per le "materie in cui la Chiesa è diretta interessata".

"Nei prossimi mesi il Consiglio Grande e Generale sarà chiamato a confrontarsi su progetti di legge e Istanze d'Arengo, alcune delle quali toccano questioni delicate: temi etici, scelte educative, rapporti con le istituzioni cattoliche che rappresentano la stragrande maggioranza dei sammarinesi - ha ricordato mons. Turazzi -. Ho grande rispetto delle istituzioni civili e democratiche della Repubblica; non è mio compito, tantomeno mia volontà, intervenire politicamente". Tuttavia "mi sia consentito, per quanto concerne materie in cui la chiesa è diretta interessata, di propormi per un dialogo ed un confronto che possa chiarire e facilitare l'accoglienza ed il rispetto di legittime esigenze". (segue)