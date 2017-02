Università, Martina: bella idea la laurea a Massimo Bottura

Bologna, 6 feb. (askanews) - Massimo Bottura "è ambasciatore di Modena e dell'intero paese". Ed è una "bella idea" quella dell'università di Bologna di conferirgli la laurea ad honorem in Direzione aziendale. Lo ha detto, a margine della cerimonia, il ministro alle Politiche agricolo, Maurizio Martina, annunciando che verrà portata al prossimo G7 dei ministri dell'Agricoltura l'esperienza del Refettorio nato a Milano per offrire pasti ai poveri utilizzando le eccedenze alimentari raccolte ogni giorno in Expo e poi replicato a Modena.

"E' una bella idea quella dell'università - ha detto Martina -. Rottura è ambasciatore non solo di Modena ma dell'intero paese. Al prossimo G7 sull'Agricoltura porteremo l'esperienza del Refettorio, una delle buone pratiche che coniuga arte culinaria all'impegno sociale" dimostrando che le due cose "possono stare insieme".

Alla cerimonia era presente anche l'ex presidente del Consiglio, Romano Prodi: tra "cibo e cultura", Bottura "è un rappresentante di qualcosa che per l'Italia è molto importante". Nell'aula magna di Santa Lucia sono presenti diversi chef italiani e il patron di Eataly, Oscar Farinetti.