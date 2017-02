Il titolo in Lettere darà sbocchi in Italia e Regno Unito

Bologna, 13 feb. (askanews) - L'odio, i respingimenti e i muri si sconfiggono solo con una conoscenza reciproca, con buone relazioni e con la cultura. Così là dove il referendum sulla Brexit è riuscito a dividere, si cerca di ricostruire favorendo un gemellaggio tra paesi diverse e diverse culture. L'opportunità è offerta dall'University College London (UCL) e l'Università Ca' Foscari di Venezia che hanno stretto un accordo per promuovere la prima laurea in Lettere a doppio titolo tra Italia e Regno Unito. Un'esperienza unica nel suo genere, che prenderà il via dal prossimo anno scolastico.

Il Dual Degree / Doppia Laurea - per la quale è possibile inviare la propria candidatura entro il 1 marzo - consentirà agli studenti di studiare in due università di alto livello in due delle più interessanti città storiche d'Europa: i primi due anni a Venezia e gli altri due a Londra. All'UCL e Ca' Foscari sarà possibile scegliere tra diversi moduli formativi, dalla letteratura alla storia, dalla linguistica al cinema e all'arte. Terminata l'attività didattica e sostenuti tutti gli esami, gli studenti otterranno un dual bachelor degree, l'equivalente di una doppia laurea non magistrale, una in Studi Italiani da UCL e una in Lettere da Ca' Foscari. I due titoli sono pienamente riconosciuti e danno accesso a insegnamento in entrambi i paesi. (segue)