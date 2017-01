Bologna, 13 gen. (askanews) - Superare i localismi, valorizzare le eccellenze, mettere in relazione università e imprese, scoprire gli "eroi del cibo" presenti in tutto il mondo. Con questi compiti 15 giovani talenti del master Food Innovation Program dell'università di Modena e Reggio Emilia partiranno, mercoledì 18 gennaio, per un tour di 60 giorni che toccherà i più importanti food hub del mondo: Olanda, Stati Uniti, Giappone, Corea, Cina, Singapore, Inghilterra e Israele. Il viaggio è stato presentato a Reggio Emilia assieme a tutti i partner del progetto.

I 15 studenti protagonisti dell'iniziativa - tra cui ingegneri, chimici, economisti, designer e chef - provengono da Brasile, Etiopia, Egitto, Filippine, Giordania, India, Italia, Polonia, Spagna, Venezuela, Francia, UK, Stati Uniti e Turchia. "Questi ragazzi arricchiranno la propria esperienza formativa - ha spiegato in conferenza stampa il sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi - e porteranno in città un ulteriore arricchimento della nostra volontà di investire in questa direzione attraverso una collaborazione che ha visto in questi anno protagonisti il Comune, l'università e una parte importante del mondo economico privato che rappresenta un punto di eccellenza produttiva nel settore del food".

