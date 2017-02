Roma, 3 feb. (askanews) - Il Castello Tabiano, millenaria fortezza fra le più affascinanti dell'Alta Emilia, entra a pieno titolo come Socio nel Circuito dei Castelli del Ducato di Parma e Piacenza, la più grande rete di rocche e manieri dell'Emilia-Romagna.

Sorto su un insediamento romano, dalle sue mura si ammira un panorama incantevole sulla Pianura Padana e l'antico Borgo medievale con la cinta fortificata, i bastioni circolari, la torre di guardia, il ponte levatoio oggi trasformato in Relais de Charme. Nel 2016 vi sono stati più di 5 mila visitatori oltre a eventi privati, cerimonie e manifestazioni culturali. A un'ora da Milano, Tabiano è nel cuore di una zona ideale per un turismo culturale ed enogastronomico di alta qualità, ricchissima di arte, cultura, specialità culinarie, vicino alle Terme di Salsomaggiore e al Fidenza Village, l 'outlet delle grandi firme.

Del Castello sono visitabili la grande terrazza panoramica, lo scalone d'onore, la cappella privata, le sale affrescate, i Saloni degli specchi e degli Stemmi, la 'Porta Rossa' dove Delfino Pallavicino assassinò il fratello Tancredi, la biblioteca, le antiche cantine a volta con le grandi botti di rovere. Presidio strategico della Via Francigena e dei pozzi di sale di Salsomaggiore, Tabiano ha visto guerre, assedi, distruzioni, congiure, tradimenti, ma anche amori e personaggi leggendari come Oberto il Grande Pallavicino, Rolando il Magnifico, Solestella da Bardi e sua figlia Isabella, così buona e bella che il cavaliere Riccardo d'Orange venne fin dalla Francia per conoscerla. Nota come l'Angelo di Tabiano, il suo ricordo è rimasto vivo in queste mura dove, a differenza di altri manieri, non ci sono fantasmi, spettri o apparizioni, ma aleggia ancora la sua dolce figura.

In questa cornice oggi vengono organizzati eventi, cerimonie, manifestazioni con possibilità di accogliere oltre 300 persone. Anche il Borgo è stato restaurato e trasformato in Relais de Charme con suites e appartamenti, sale riunioni, wellness e due ristoranti, uno dei quali situati nell'antico Caseificio. Tutto intorno una tenuta agricola con gli antichi casali anch'essi restaurati e trasformati in relais.

Già da maggio 2016, Tabiano aveva iniziato il percorso per diventare membro a tutti gli effetti dei Castelli del Ducato, proponendo manifestazioni culturali ed eventi come 'Arab International Women's Forum, il lancio internazionale della Maserati Levante, il bicentenario dell'Acqua di Parma, un concerto di Taiko nel 150° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Giappone e Italia, oltre che spettacoli con lirica e musica verdiana.

"Far parte dei castelli del Ducato è un risultato di grande significato per la nostra famiglia e dimostra che la nostra scelta di aprire al pubblico è stata positiva" sottolinea Giacomo Corazza, nipote di quel Giacomo che nell'800 restaurò con passione il Castello, in stato di rovina, riparando le mura, ripristinano i merli ghibellini e la torre, chiamando i migliori artigiani della zona per decorare gli stanzoni con stucchi, affreschi, specchi e boiseries. "Noi vorremmo far sì che il Castello possa continuare ad avere un ruolo positivo per il territorio circostante: la mia famiglia lo ha trasformato da fortezza di guerra in abitazione privata e centro di un'azienda agricola che produceva Parmigiano Reggiano; adesso vorremmo farne un luogo che offre momenti di bellezza sia ai turisti italiani e stranieri in visita, sia per gli eventi che ospitiamo in questa dimora storica".