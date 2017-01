Sposi tra i libri: a Parma il primo pranzo di nozze in libreria

Milano, 9 gen. (askanews) - Location insolita e originale per un matrimonio in Emilia Romagna: gli sposi hanno scelto una libreria per il loro pranzo di nozze. E' accaduto, per la prima volta, alla Libreria Feltrinelli di Parma.

Libri e scaffali sono diventati lo scenario suggestivo per festeggiare un momento speciale. I due sposi hanno infatti deciso di radunare parenti e amici per un inedito banchetto nuziale. Nata da un'idea di Roberto Ceresini, direttore della Feltrinelli di Parma, la scelta dell'inedita scenografia è stata guidata dalla grande passione per la lettura che unisce marito e moglie.

Negli spazi della libreria Feltrinelli di via Farini 17, un numero ristretto di invitati, circa una ventina, ha preso parte al banchetto nuziale, con il menù curato da Antica Focacceria San Francesco. Come segnaposto? Un libro in regalo per ciascun invitato.