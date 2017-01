Reggio Emilia, 7 gen. (askanews) - Il Tricolore è "il simbolo moderno di un popolo antico". Dopo oltre 200 anni torna in mente il "lavoro prezioso di costruzione istituzionale" di tanti cittadini. E' quel senso del dovere che deve accompagnare la vita degli italiani oggi. Per far questo bisogna ripartire dall'urgenza "educativa", per far emergere le "tante energie civili" che ci sono in Italia. Lo ha detto il sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi, in occasione delle cerimonie della Giornata nazionale della Bandiera e del 220° anniversario della nascita del Tricolore, alla presenza del capo dello Stato, Sergio Mattarella.

Nel suo intervento al Teatro Valli, il sindaco di Reggio Emilia ha ricordato la necessità di "trovare un fondamento morale e intellettuale per la nostra società" proprio perché "il Paese ha un grande serbatoio di energie civili" ancora da far emergere. "Il nostro Paese - ha aggiunto - può e deve ripartire da qui, dalle comunità", intese come "laboratori" dove affrontare "le sfide nuove" davanti alle quali si trovano le città.

"Emergenza educativa che tocca tutte le età - ha concluso Vecchi -. Noi a Reggio, città dell'educazione, più di altri abbiamo il dovere di porre il tema del rapporto tra educazione e democrazia, per trarre fuori da ogni persone il meglio che ha dentro di sé".