Bologna, 10 feb. (askanews) - La protesta del collettivo universitario Cua che ha occupato la biblioteca di Lettere costringendo le forze dell'ordine a intervenire è una "farsa" che non ha niente a che vedere con le proteste degli anni 70. Così il sindaco di Bologna, Virginio Merola, ha commentato i disordini avvenuti giovedì pomeriggio all'Alma Mater dopo la decisione di installare tornelli all'ingresso della facoltà per regolamentare gli ingressi.

"La storia si ripete sempre due volte: la prima volta come tragedia, la seconda come farsa - ha detto Merola -. Lo diceva Karl Marx e viene da ripeterlo oggi nel leggere sia i resoconti dell'assurda protesta inscenata ancora una volta dal collettivo Cua - sfociata nell'intervento delle forze dell'ordine all'interno dell'Università - sia gli azzardati commenti apparsi sui giornali, e non solo, che tirano in ballo il '77".

"Stiamo attenti: non cadiamo nella farsa - ha aggiunto -. Siamo di fronte a una protesta - violenta - che attacca la scelta di installare i tornelli all'ingresso di una biblioteca universitaria. Una scelta sacrosanta che non inficia in alcun modo il diritto allo studio e la possibilità di frequentare liberamente le strutture universitarie". (segue)