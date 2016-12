Roma, 23 dic. (askanews) - Sono circa 25.000 gli articoli decorativi natalizi di vario genere (luci decorative, addobbi natalizi, vetrofanie, statuine da presepe, calamite decorative) sequestrati nelle province di Bologna, Rimini, Ravenna, Forlì-Cesena e Ferrara, in occasione dei controlli effettuati dai carabinieri del Nas di Bologna che proseguiranno assiduamente anche nelle prossime settimane.

La merce sequestrata, il cui valore supera i 350.000 euro, è risultata non conforme in quanto priva della marchiatura CE e delle indicazioni obbligatorie in lingua nazionale relative alla denominazione del prodotto, delle avvertenze d'uso e delle previste prescrizioni a tutela della salute del consumatore previste dal "Codice del Consumo". Nel corso dei controlli, nelle province di Bologna, Rimini e Forlì-Cesena, sono stati, inoltre, sequestrati numerosi puntatori laser, posti in vendita in violazione del "Codice del Consumo".

Al termine degli accertamenti sono stati denunciati alle competenti Autorità Giudiziarie i 3 titolari di altrettanti esercizi commerciali operanti nel settore. Complessivamente sono state elevate sanzioni amministrative di importo pari a 20.000 euro circa.